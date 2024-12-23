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Тимофей Дмитриев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Тимофей Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
482
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
50
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
новорожденный
Возраст по текущей РС
2 года 3 мес. 3 нед.
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 303об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 66
01 | Дмитрий: - / "по метрике" | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Дмитриев: новорожденный / 3 года 6 мес. | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Тимофей Дмитриев: новорожденный / 2 года 3 мес. 3 нед. | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Пелагея Иванова: - / 24 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Марья Дмитриева: - / 5 лет 6 мес. 1 нед. | государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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