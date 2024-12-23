Дмитрий
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Дмитрий
- Пол
- муж
- Номер записи
- 480
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 50
- Двор / Семья
- 66
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по текущей РС
- "по метрике"
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 303об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 66
01 | Дмитрий: - / "по метрике" | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Дмитриев: новорожденный / 3 года 6 мес. | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Тимофей Дмитриев: новорожденный / 2 года 3 мес. 3 нед. | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Пелагея Иванова: - / 24 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Марья Дмитриева: - / 5 лет 6 мес. 1 нед. | государственные крестьяне - дочь [1]
- Дополнительная информация в записи
- Дмитрий - внук крестьянина Семена Федорова
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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