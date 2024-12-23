Екатерина Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Екатерина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 474
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор / Семья
- 1.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать [1]
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 302
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 1.
01 | Матвей Ильин: - / 22 | государственные крестьяне - глава
02 | Екатерина Иванова: - / 50 | государственные крестьяне - мать [1]
03 | Ефросинья Семенова: - / 22 | государственные крестьяне - жена [1]
- Дополнительная информация в записи
- Солдатка
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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