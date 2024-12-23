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Матвей Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Матвей Ильин
Пол
муж
Номер записи
473
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор / Семья
1.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 301об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 1.
01 | Матвей Ильин: - / 22 | государственные крестьяне - глава
02 | Екатерина Иванова: - / 50 | государственные крестьяне - мать [1]
03 | Ефросинья Семенова: - / 22 | государственные крестьяне - жена [1]
Дополнительная информация в записи
Кантонист
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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