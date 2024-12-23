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Авдотья Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Авдотья Петрова
Пол
жен
Номер записи
471
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена [2]
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 300
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 65
01 | Андрей Тимофеев: - / 50 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Тимофеев: - / 37 | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Петр Васильев: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Авдотья Петрова: - / - | государственные крестьяне - жена [2]
05 | Фекла Васильева: - / - | государственные крестьяне - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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