Чернихов Михаил Миронов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Чернихов Михаил Миронов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 467
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 72
- Двор / Семья
- 64
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 56
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Год смерти
- 1855
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 298об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 64
01 | Чернихов Михаил Миронов: 56 / - | государственные крестьяне - глава
- Дополнительная информация в записи
- Отставной унтер-офицер
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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