Дмитрий Матвеев
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Дмитрий Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 457
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 69
- Двор / Семья
- 61
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын [5]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 298об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 61
01 | Ивлей Никифоров: 27 / 34,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Степан Ивлеев: 1 год 2 мес. / 8 лет 8 мес. | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Ивлеев: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Григорий Ивлеев: новорожденный / 2 мес. | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Матвей Никифоров: 25 / 32,5 | государственные крестьяне - брат [1]
06 | Петр Матвеев: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Егор Матвеев: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Дмитрий Матвеев: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
09 | Агафья Семенова: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [1]
10 | Марфа Ивлеева: - / 14,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Пелагея Ивлеева: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
12 | Ирина Ивлеева: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Домна Ильина: - / 36,5 | государственные крестьяне - жена [5]
14 | Настасья Матвеева: - / 9 | государственные крестьяне - дочь [5]
15 | Матрена Матвеева: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [5]
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