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Ивлей Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Ивлей Никифоров
Пол
муж
Номер записи
450
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
69
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
34,5
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 298об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 61
01 | Ивлей Никифоров: 27 / 34,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Степан Ивлеев: 1 год 2 мес. / 8 лет 8 мес. | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Ивлеев: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Григорий Ивлеев: новорожденный / 2 мес. | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Матвей Никифоров: 25 / 32,5 | государственные крестьяне - брат [1]
06 | Петр Матвеев: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Егор Матвеев: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Дмитрий Матвеев: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
09 | Агафья Семенова: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [1]
10 | Марфа Ивлеева: - / 14,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Пелагея Ивлеева: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
12 | Ирина Ивлеева: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Домна Ильина: - / 36,5 | государственные крестьяне - жена [5]
14 | Настасья Матвеева: - / 9 | государственные крестьяне - дочь [5]
15 | Матрена Матвеева: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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