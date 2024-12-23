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Николай Филипов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Николай Филипов
Пол
муж
Номер записи
446
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
68
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
47,5
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 298об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 60
01 | Николай Филипов: 40 / 47,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Семен Филипов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Авдотья Афонасьева: - / 39,5 | государственные крестьяне - жена [1]
04 | Марфа Евсеева: - / 49,5 | государственные крестьяне - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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