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Анна Антонова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Анна Антонова
Пол
жен
Номер записи
436
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
66
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 298
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 58
01 | Илья Федоров: 52 / 59,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Антон Федоров: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Семен Антонов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Петр Семенов: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [3]
05 | Федор Семенов: 3 / 10,5 | государственные крестьяне - сын [3]
06 | Илья Семенов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [3]
07 | Борис Антонов: 10 / - | государственные крестьяне - сын [1]
07 | Степанида Пименова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Анна Антонова: - / 20,5 | государственные крестьяне - дочь [2]
09 | Екатерина Филипова: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [3]
10 | Акулина Семенова: - / 8,5 | государственные крестьяне - дочь [3]
11 | Матрена Семенова: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [3]
12 | Пелагея Семенова: - / 4 | государственные крестьяне - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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