Петр Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Петр Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 431
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 66
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын [3]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 13,5
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 297об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 58
01 | Илья Федоров: 52 / 59,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Антон Федоров: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Семен Антонов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Петр Семенов: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [3]
05 | Федор Семенов: 3 / 10,5 | государственные крестьяне - сын [3]
06 | Илья Семенов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [3]
07 | Борис Антонов: 10 / - | государственные крестьяне - сын [1]
07 | Степанида Пименова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Анна Антонова: - / 20,5 | государственные крестьяне - дочь [2]
09 | Екатерина Филипова: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [3]
10 | Акулина Семенова: - / 8,5 | государственные крестьяне - дочь [3]
11 | Матрена Семенова: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [3]
12 | Пелагея Семенова: - / 4 | государственные крестьяне - дочь [3]
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