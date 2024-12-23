Авдотья Давыдова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Авдотья Давыдова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 421
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 65
- Двор / Семья
- 57
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 58,5
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 298
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 57
01 | Афонасий Степанов: 53 / 60,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Абрам Афонасьев: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михайил Афонасьев: 18 / 25,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Василий Афонасьев: 16 лет и 2 нед. / - | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Василий Никитин: 37 / 44,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
06 | Авдотья Давыдова: - / 58,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Аксинья Федорова: - / 34,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Прасковья Абрамова: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [2]
09 | Аграфена Абрамова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
10 | Ирина Казьмина: - / 25,5 | государственные крестьяне - жена [3]
11 | Авдотья Михайлова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [3]
12 | Пелагея Николаева: - / 39,5 | государственные крестьяне - жена [4]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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