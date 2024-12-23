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Абрам Афонасьев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Абрам Афонасьев
Пол
муж
Номер записи
417
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
65
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
35,5
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 296об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 57
01 | Афонасий Степанов: 53 / 60,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Абрам Афонасьев: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михайил Афонасьев: 18 / 25,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Василий Афонасьев: 16 лет и 2 нед. / - | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Василий Никитин: 37 / 44,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
06 | Авдотья Давыдова: - / 58,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Аксинья Федорова: - / 34,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Прасковья Абрамова: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [2]
09 | Аграфена Абрамова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
10 | Ирина Казьмина: - / 25,5 | государственные крестьяне - жена [3]
11 | Авдотья Михайлова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [3]
12 | Пелагея Николаева: - / 39,5 | государственные крестьяне - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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