Татьяна Тимофеева
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Татьяна Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 412
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 64
- Двор / Семья
- 56
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 297
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 56
01 | Терентий Степанов: 60 / 67,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Тимофей Терентьев: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Дмитрий Тимофеев: 2,5 / 10 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Филип Тимофеев: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Никифор Терентьев: 23 / - | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Павел Никифоров: 2 / - | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Илья Никифоров: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Егор Васильев: 19 / 26,5 | государственные крестьяне - внук [1]
09 | Иван Егоров: - / 3 | государственные крестьяне - сын [8]
10 | Дмитрий Егоров: - / 0,5 | государственные крестьяне - сын [8]
11 | Дарья Алексеева: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [1]
12 | Татьяна Тимофеева: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Авдотья Иванова: - / 30,5 | государственные крестьяне - жена [5]
14 | Екатерина Никифорова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [5]
15 | Ирина Семенова: - / 23,5 | государственные крестьяне - жена [8]
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