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Терентий Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Терентий Степанов
Пол
муж
Номер записи
401
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
64
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
60
Возраст по текущей РС
67,5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 296об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 56
01 | Терентий Степанов: 60 / 67,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Тимофей Терентьев: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Дмитрий Тимофеев: 2,5 / 10 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Филип Тимофеев: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Никифор Терентьев: 23 / - | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Павел Никифоров: 2 / - | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Илья Никифоров: новорожденный / 4 | государственные крестьяне - сын [5]
08 | Егор Васильев: 19 / 26,5 | государственные крестьяне - внук [1]
09 | Иван Егоров: - / 3 | государственные крестьяне - сын [8]
10 | Дмитрий Егоров: - / 0,5 | государственные крестьяне - сын [8]
11 | Дарья Алексеева: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [1]
12 | Татьяна Тимофеева: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Авдотья Иванова: - / 30,5 | государственные крестьяне - жена [5]
14 | Екатерина Никифорова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [5]
15 | Ирина Семенова: - / 23,5 | государственные крестьяне - жена [8]
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Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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