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Прасковья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Прасковья Федорова
Пол
жен
Номер записи
396
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
62
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь [4]
Возраст по текущей РС
3,5
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 296
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 54
01 | Герасим Ефимов: 33 / 40,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Мартин Герасимов: 14 / 21,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Герасимов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Федот Ефимов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Григорий Егоров: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - дядя [1]
06 | Анисья Ульянова: - / 63,5 | государственные крестьяне - мать [1]
07 | Лукерья Аверьянова: - / 39,5 | государственные крестьяне - жена [1]
08 | Пелагея Герасимова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Ульяна Федорова: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
10 | Авдотья Федорова: - / 5,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
11 | Прасковья Федорова: - / 3,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
12 | Ульяна Аксенова: - / 59,5 | государственные крестьяне - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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