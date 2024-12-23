Ульяна Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Ульяна Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 394
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 62
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь [4]
- Возраст по текущей РС
- 11,5
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 296
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 54
01 | Герасим Ефимов: 33 / 40,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Мартин Герасимов: 14 / 21,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Герасимов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Федот Ефимов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Григорий Егоров: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - дядя [1]
06 | Анисья Ульянова: - / 63,5 | государственные крестьяне - мать [1]
07 | Лукерья Аверьянова: - / 39,5 | государственные крестьяне - жена [1]
08 | Пелагея Герасимова: - / 3 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Ульяна Федорова: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
10 | Авдотья Федорова: - / 5,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
11 | Прасковья Федорова: - / 3,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
12 | Ульяна Аксенова: - / 59,5 | государственные крестьяне - жена [5]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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