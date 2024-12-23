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Наталья Фомина

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Наталья Фомина
Пол
жен
Номер записи
384
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
61
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
11,5
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 296
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 43
01 | Роман Андреев: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Романов: 13 / 20,5 | государственные крестьяне - сын [1]
02 | Иван Фомин: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Иванов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [2]
03 | Матрена Филипова: - / 58,5 | государственные крестьяне - жена [1]
04 | Агафья Романова: - / 34,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Максим Фомин: 18 / - | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Анисья Романова: - / 32,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Ефим Фомин: 7 / 17,5 | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Акулина Васильева: - / 52,5 | государственные крестьяне - жена [1]
06 | Екатерина Романова: - / 28,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Анна Романова: - / 26,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Наталья Фомина: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Марья Иванова: - / 27 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Прасковья Иванова: - / 18 | государственные крестьяне - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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