Ефим Фомин
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Ефим Фомин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 382
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 61
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 17,5
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 295об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 43
01 | Роман Андреев: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Романов: 13 / 20,5 | государственные крестьяне - сын [1]
02 | Иван Фомин: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Иванов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [2]
03 | Матрена Филипова: - / 58,5 | государственные крестьяне - жена [1]
04 | Агафья Романова: - / 34,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Максим Фомин: 18 / - | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Анисья Романова: - / 32,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Ефим Фомин: 7 / 17,5 | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Акулина Васильева: - / 52,5 | государственные крестьяне - жена [1]
06 | Екатерина Романова: - / 28,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Анна Романова: - / 26,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Наталья Фомина: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Марья Иванова: - / 27 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Прасковья Иванова: - / 18 | государственные крестьяне - жена [2]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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