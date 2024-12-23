Степан Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Степан Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 366
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 59
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 31,5
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 294об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 51
01 | Яков Никифоров: 44 / 51,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Степан Яковлев: 24 / 31,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Егор Яковлев: 15 / 24,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Афимья Петрова: - / 57,5 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Анна Никифорова: - / 30,5 | государственные крестьяне - жена [2]
06 | Аксинья Степанова: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Настасья Степанова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
08 | Матрена Филтова: - / 23,5 | государственные крестьяне - жена [3]
09 | Авдотья Егорова: - / 1 | государственные крестьяне - дочь [3]
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