Васелиса Степанова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Васелиса Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 358
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 56
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена [1]
- Возраст по текущей РС
- 63,5
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 294
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 48
01 | Семен Меркулов: 63 / 70,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Егор Меркулов: 57 / - | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Фетис Егоров: 26 / - | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Григорий Егоров: 14 / - | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Васелиса Степанова: - / 63,5 | государственные крестьяне - жена [1]
06 | Настасья Филимонова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [2]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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