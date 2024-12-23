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Ефросинья Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Ефросинья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
353
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
55
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена [2]
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 294
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 47
01 | Михаил Антонов: 72 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Федор Герасимов: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
03 | Григорий Федоров: 8,5 / - | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Иван Федоров: 4 года 1 мес. / 11 лет 7 мес. | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Василий Федоров: 2,5 / 10 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Ефросинья Яковлева: - / - | государственные крестьяне - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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