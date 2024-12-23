Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федоров

Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
351
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
55
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
4 года 1 мес.
Возраст по текущей РС
11 лет 7 мес.
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 293об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 47
01 | Михаил Антонов: 72 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Федор Герасимов: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
03 | Григорий Федоров: 8,5 / - | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Иван Федоров: 4 года 1 мес. / 11 лет 7 мес. | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Василий Федоров: 2,5 / 10 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Ефросинья Яковлева: - / - | государственные крестьяне - жена [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.