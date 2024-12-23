Федор Герасимов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Федор Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 349
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 55
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- племянник [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 38,5
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 293об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 47
01 | Михаил Антонов: 72 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Федор Герасимов: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
03 | Григорий Федоров: 8,5 / - | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Иван Федоров: 4 года 1 мес. / 11 лет 7 мес. | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Василий Федоров: 2,5 / 10 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Ефросинья Яковлева: - / - | государственные крестьяне - жена [2]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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