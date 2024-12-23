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Михаил Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Михаил Антонов
Пол
муж
Номер записи
348
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
55
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
72
Причина выбытия
умер
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1779
Год смерти
1855
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 293об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 47
01 | Михаил Антонов: 72 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Федор Герасимов: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
03 | Григорий Федоров: 8,5 / - | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Иван Федоров: 4 года 1 мес. / 11 лет 7 мес. | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Василий Федоров: 2,5 / 10 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Ефросинья Яковлева: - / - | государственные крестьяне - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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