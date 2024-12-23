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Фекла Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Фекла Петрова
Пол
жен
Номер записи
347
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
54
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
13,5
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 293об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 46
01 | Степанида Аверьянова: - / 43,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Фекла Петрова: - / 13,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
Дополнительная информация в записи
Петра Пракофьева дочь
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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