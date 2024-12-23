Михаил Андреев
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Михаил Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 338
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 53
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 16,5
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 292об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 45
01 | Андрей Лаврентьев: 39 / 46,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Андреев: 19 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Андреев: 9 / 16,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Яков Лаврентьев: 33 / 40,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Михаил Яковлев: 2 / 9,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
06 | Алексей Яковлев: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - племянник [1]
07 | Ульяна Никитина: - / 48,5 | государственные крестьяне - жена [1]
08 | Авдотья Андреева: - / 18,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Меланья Степанова: - / 44,5 | государственные крестьяне - жена [4]
10 | Наталья Яковлева: - / 19,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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