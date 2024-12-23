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Василий Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Василий Андреев
Пол
муж
Номер записи
337
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
53
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 292об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 45
01 | Андрей Лаврентьев: 39 / 46,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Андреев: 19 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Андреев: 9 / 16,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Яков Лаврентьев: 33 / 40,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Михаил Яковлев: 2 / 9,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
06 | Алексей Яковлев: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - племянник [1]
07 | Ульяна Никитина: - / 48,5 | государственные крестьяне - жена [1]
08 | Авдотья Андреева: - / 18,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Меланья Степанова: - / 44,5 | государственные крестьяне - жена [4]
10 | Наталья Яковлева: - / 19,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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