Аксинья Павлова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Аксинья Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 324
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 50
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь [2]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 292
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 42
01 | Семен Федоров : 36 / 43,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Павел Федоров: 32 / 39,5 | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Михаил Павлов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Егор Павлов: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Дмитрий Иванов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - внук [1]
06 | Федосия Иванова: - / 42,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Ольга Николаева: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Аксинья Павлова: - / 22 | государственные крестьяне - дочь [2]
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