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Егор Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Егор Павлов
Пол
муж
Номер записи
320
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
50
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [2]
Возраст по прошлой РС
новорожденный
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 291об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 42
01 | Семен Федоров : 36 / 43,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Павел Федоров: 32 / 39,5 | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Михаил Павлов: новорожденный / 6 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Егор Павлов: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Дмитрий Иванов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - внук [1]
06 | Федосия Иванова: - / 42,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Ольга Николаева: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [2]
08 | Аксинья Павлова: - / 22 | государственные крестьяне - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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