Татьяна Филипова
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Татьяна Филипова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 316
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 49
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена [2]
- Возраст по текущей РС
- 27,5
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 292
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 41
01 | Селиван Артамонов: 41 / 48,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Андрей Селиванов: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Макар Селиванов: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Селиванов: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Дарофей Селиванов: 1 / 8,5 | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Домна Кузьмина: - / 47,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Татьяна Филипова: - / 27,5 | государственные крестьяне - жена [2]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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