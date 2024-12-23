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Андрей Селиванов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Андрей Селиванов
Пол
муж
Номер записи
311
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
49
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
28,5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 291об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 41
01 | Селиван Артамонов: 41 / 48,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Андрей Селиванов: 21 / 28,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Макар Селиванов: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Селиванов: 4 / 11,5 | государственные крестьяне - сын [1]
05 | Дарофей Селиванов: 1 / 8,5 | государственные крестьяне - сын [1]
06 | Домна Кузьмина: - / 47,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Татьяна Филипова: - / 27,5 | государственные крестьяне - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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