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Жиркова Афимья Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Жиркова Афимья Максимова
Пол
жен
Номер записи
302
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать [1]
Возраст по текущей РС
62,5
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 291
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 38
01 | Жирков Никита Семенов: 36 / 43,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Жиркова Афимья Максимова: - / 62,5 | государственные крестьяне - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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