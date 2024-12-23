Василий Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Исаев

Василий Исаев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Василий Исаев
Пол
муж
Номер записи
293
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
13
Куда убыл
#Н/Д
Причина выбытия
Перечислен по предписанию палаты государственного имущества от 31 октября 1852 года № 18380
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 36
01 | Василий Исаев: 13 / - | государственные крестьяне - глава
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.