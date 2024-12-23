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Федор Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Федор Никитин
Пол
муж
Номер записи
290
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1846
Год смерти
1851
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 290об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 35
01 | Никифор Никитин: 14 / 21,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Иван Никифоров: новорожденный / 1 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Федор Никитин: 5 / - | государственные крестьяне - брат [1]
04 | Прасковья Михайлова: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Анна Никитина: - / 19,5 | государственные крестьяне - сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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