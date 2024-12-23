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Афимья Зотова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Афимья Зотова
Пол
жен
Номер записи
287
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать [1]
Возраст по текущей РС
50,5
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 290
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 34
01 | Никита Сидоров: 18 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Афимья Зотова: - / 50,5 | государственные крестьяне - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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