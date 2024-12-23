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Никита Сидоров

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Никита Сидоров
Пол
муж
Номер записи
286
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
18
Причина выбытия
умер
Год убытия
1857
Год рождения вычисленный
1833
Год смерти
1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 289об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 34
01 | Никита Сидоров: 18 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Афимья Зотова: - / 50,5 | государственные крестьяне - мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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