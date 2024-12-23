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Александра Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Александра Петрова
Пол
жен
Номер записи
278
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
34
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
37,5
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 289
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 32
01 | Трофим Васильев: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Иван Трофимов: 2 / 9,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Трофимов: новорожденный / 1 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Александра Петрова: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Прасковья Трофимова: - / 13,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Анна Трофимова: - / 12,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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