Матрена Никитина
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Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Матрена Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 273
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 33
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена [2]
- Возраст по текущей РС
- 40,5
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 289
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 31
01 | Григорий Игнатов: 53 / 60,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Филип Егоров: 34 / 41,5 | государственные крестьяне - племянник [1]
03 | Трофим Филипова: 13 / 20,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Анна Петрова: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Прасковья Игнатова: - / 62 | государственные крестьяне - сестра [1]
06 | Матрена Никитина: - / 40,5 | государственные крестьяне - жена [2]
07 | Наталья Яковлева: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [3]
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