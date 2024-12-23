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Максим Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Максим Никитин
Пол
муж
Номер записи
264
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
31
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
16 лет 2 недели
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1858
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 277об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 30
01 | Филипп Никитин: 25 / 32,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Максим Никитин: 16 лет 2 недели / - | государственные крестьяне - брат [1]
03 | Анна Ильина: - / 63 | государственные крестьяне - мать [1]
04 | Авдотья Семенова: - / 30 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Прасковья Филипова: - / 4 | государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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