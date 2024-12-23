Алексей Петров
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Алексей Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 259
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 30
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Возраст по текущей РС
- 33,5
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 277об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 29
01 | Петр Андреева: 48 / 55,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Алексей Петров: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Евдоким Петров: 11 / 18,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Анна Артамонова: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [1]
05 | Авдотья Петрова: - / 27,5 | государственные крестьяне - жена [2]
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