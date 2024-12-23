Жуликов Григорий Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуликов Григорий Акимов

Жуликов Григорий Акимов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Жуликов Григорий Акимов
Пол
муж
Номер записи
244
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
28
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын [3]
Возраст по прошлой РС
4
Причина выбытия
умер
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1847
Год смерти
1856
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 287об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Жуликов Петр Кудинов: 83 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Анна Петрова: - / 43,5 | государственные крестьяне - жена [1]
02 | Жуликов Семен Петров: 51 / 58,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Жуликов Аким Семенов: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Жуликов Иван Акимов: 8 / 15,5 | государственные крестьяне - сын [3]
05 | Жуликов Григорий Акимов: 4 / - | государственные крестьяне - сын [3]
06 | Жуликов Василий Семенов: 25 / 32,5 | государственные крестьяне - сын [2]
07 | Жуликов Филимон Семенов: 20 / 27,5 | государственные крестьяне - сын [2]
08 | Жуликов Федот Семенов: 15 / 22,5 | государственные крестьяне - сын [2]
09 | Жуликов Павел Филимонов: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [7]
10 | Жуликов Григорий Филимонов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [7]
11 | Жуликова Агафья Иванова: - / 63,5 | государственные крестьяне - жена [2]
12 | Жуликова Анна Петрова: - / 23 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Жуликова Лукерья Тарасова: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [3]
14 | Жуликова Прасковья Акимова: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [3]
15 | Жуликова Авдотья Акимова: - / 2 мес. | государственные крестьяне - дочь [3]
16 | Жуликова Агафья Иванова: - / 25 | государственные крестьяне - жена [6]
17 | Жуликова Акулина Сидорова: - / 23,5 | государственные крестьяне - жена [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.