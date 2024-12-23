Жуликов Петр Кудинов
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Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Жуликов Петр Кудинов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 240
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 28
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 83
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1856
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Год смерти
- 1856
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 287об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Жуликов Петр Кудинов: 83 / - | государственные крестьяне - глава
02 | Анна Петрова: - / 43,5 | государственные крестьяне - жена [1]
02 | Жуликов Семен Петров: 51 / 58,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Жуликов Аким Семенов: 31 / 38,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Жуликов Иван Акимов: 8 / 15,5 | государственные крестьяне - сын [3]
05 | Жуликов Григорий Акимов: 4 / - | государственные крестьяне - сын [3]
06 | Жуликов Василий Семенов: 25 / 32,5 | государственные крестьяне - сын [2]
07 | Жуликов Филимон Семенов: 20 / 27,5 | государственные крестьяне - сын [2]
08 | Жуликов Федот Семенов: 15 / 22,5 | государственные крестьяне - сын [2]
09 | Жуликов Павел Филимонов: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [7]
10 | Жуликов Григорий Филимонов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [7]
11 | Жуликова Агафья Иванова: - / 63,5 | государственные крестьяне - жена [2]
12 | Жуликова Анна Петрова: - / 23 | государственные крестьяне - дочь [1]
13 | Жуликова Лукерья Тарасова: - / 37,5 | государственные крестьяне - жена [3]
14 | Жуликова Прасковья Акимова: - / 6 | государственные крестьяне - дочь [3]
15 | Жуликова Авдотья Акимова: - / 2 мес. | государственные крестьяне - дочь [3]
16 | Жуликова Агафья Иванова: - / 25 | государственные крестьяне - жена [6]
17 | Жуликова Акулина Сидорова: - / 23,5 | государственные крестьяне - жена [7]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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