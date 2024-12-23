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Мария Родионова

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Мария Родионова
Пол
жен
Номер записи
233
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
25
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
13,5
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 288
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 24
01 | Родион Иванов: 29 / 36,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Яков Родионов: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Таьяна Егорова: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [1]
04 | Мария Родионова : - / 13,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Матрена Родионова : - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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