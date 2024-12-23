Василий Свиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Свиридонов

Василий Свиридонов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Василий Свиридонов
Пол
муж
Номер записи
215
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
35,5
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 286об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 23
01 | Свиридон Петров: 53 / 60,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Свиридонов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Васильев: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Николай Васильев: 6 мес. / 8 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Василий Васильев: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Константин Петров: 46 / 53,5 | государственные крестьяне - брат [1]
07 | Павел Константинов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - сын [6]
08 | Федор Константинов: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [6]
09 | Авдотья Перова: - / 60,5 | государственные крестьяне - жена [1]
10 | Екатерина Андреева: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [2]
11 | Марья Васильева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
12 | Анна Иванова: - / 42,5 | государственные крестьяне - жена [6]
13 | Наталья Константинова: - / 20,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
14 | Авдотья Константинова: - / 9,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
15 | Ирина Константинова: - / 7,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
16 | Аксинья Афонасьева: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.