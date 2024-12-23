Василий Свиридонов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Василий Свиридонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 215
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 23
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 35,5
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 286об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 23
01 | Свиридон Петров: 53 / 60,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Свиридонов: 28 / 35,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Михаил Васильев: 6 / 13,5 | государственные крестьяне - сын [2]
04 | Николай Васильев: 6 мес. / 8 | государственные крестьяне - сын [2]
05 | Василий Васильев: новорожденный / 5 | государственные крестьяне - сын [2]
06 | Константин Петров: 46 / 53,5 | государственные крестьяне - брат [1]
07 | Павел Константинов: 23 / 30,5 | государственные крестьяне - сын [6]
08 | Федор Константинов: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - сын [6]
09 | Авдотья Перова: - / 60,5 | государственные крестьяне - жена [1]
10 | Екатерина Андреева: - / 35,5 | государственные крестьяне - жена [2]
11 | Марья Васильева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [2]
12 | Анна Иванова: - / 42,5 | государственные крестьяне - жена [6]
13 | Наталья Константинова: - / 20,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
14 | Авдотья Константинова: - / 9,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
15 | Ирина Константинова: - / 7,5 | государственные крестьяне - дочь [6]
16 | Аксинья Афонасьева: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [7]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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