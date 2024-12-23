Григорий Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Григорий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 206
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 23
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [4]
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Возраст по текущей РС
- 33,5
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 286об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 22
01 | Иван Зотов Первой: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Иванов: 16 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Егор Иванов: 14 / 21,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Зотов: 41 / 48,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Григорий Иванов: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Иван Гргорьев: 3 мес. / 7 лет 9 мес. | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Степан Васильев: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - внук [1]
08 | Авдотья Кирилова: - / 56,5 | государственные крестьяне - жена [1]
09 | Акулина Ермилова: - / 32,5 | государственные крестьяне - жена [5]
10 | Пелагея Григорьева: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [5]
11 | Прасковья Григорьева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [5]
12 | Пелагея: - / 11,2 | государственные крестьяне - внучка [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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