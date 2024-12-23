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Василий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
203
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 286об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 22
01 | Иван Зотов Первой: 50 / 57,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Василий Иванов: 16 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Егор Иванов: 14 / 21,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Зотов: 41 / 48,5 | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Григорий Иванов: 26 / 33,5 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Иван Гргорьев: 3 мес. / 7 лет 9 мес. | государственные крестьяне - сын [5]
07 | Степан Васильев: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - внук [1]
08 | Авдотья Кирилова: - / 56,5 | государственные крестьяне - жена [1]
09 | Акулина Ермилова: - / 32,5 | государственные крестьяне - жена [5]
10 | Пелагея Григорьева: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [5]
11 | Прасковья Григорьева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [5]
12 | Пелагея: - / 11,2 | государственные крестьяне - внучка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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