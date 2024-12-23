Николай Савельев
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Николай Савельев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 193
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 22
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брат [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 21
01 | Матвей Савельев: 33 / 40,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Антон Матвеев: 3 / 10,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Матвеев: 1 / 8,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Николай Савельев: 28 / - | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Дмитрий Николаев: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Матрена Ильина: - / 43,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Марфа Матвеева: - / 5 | государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Ольга Матвеева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Фекла Понкратова: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [4]
10 | Татьяна Николаева: - / 14,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
11 | Аксинья Николаева: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
12 | Прасковья Николаева: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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