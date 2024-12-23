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Николай Савельев

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Николай Савельев
Пол
муж
Номер записи
193
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
22
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 21
01 | Матвей Савельев: 33 / 40,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Антон Матвеев: 3 / 10,5 | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Василий Матвеев: 1 / 8,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Николай Савельев: 28 / - | государственные крестьяне - брат [1]
05 | Дмитрий Николаев: новорожденный / 2 | государственные крестьяне - сын [4]
06 | Матрена Ильина: - / 43,5 | государственные крестьяне - жена [1]
07 | Марфа Матвеева: - / 5 | государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Ольга Матвеева: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Фекла Понкратова: - / 33,5 | государственные крестьяне - жена [4]
10 | Татьяна Николаева: - / 14,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
11 | Аксинья Николаева: - / 11,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
12 | Прасковья Николаева: - / 10,5 | государственные крестьяне - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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