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Степанида

Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
ФИО
Степанида
Пол
жен
Номер записи
189
Сословие
государственные крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
внучка [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Рязанская
Уезд
Пронский
Место
с. Новострелецкая слобода
Место события
с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 286
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Егор Максимов: 58 / 65,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Казьма Егоров: 20 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Федор Егоров: 16 / 23,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Казьмин: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - внук [1]
05 | Авдотья Никулина: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [1]
06 | Анна Иванова: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [3]
07 | Анна Федорова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Аграфена Никулина: - / 25,5 | государственные крестьяне - сноха [1]
09 | Степанида: - / 6 | государственные крестьяне - внучка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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