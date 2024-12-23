Казьма Егоров
Из справочника
Ревизская Сказка Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
- ФИО
- Казьма Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 182
- Сословие
- государственные крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1856
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Год смерти
- 1856
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Пронский
- Место
- с. Новострелецкая слобода
- Место события
- с. Новострелецкая слобода, Архангельская вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.54, д.188, лист: 285об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Пронской подгородной Новострелецкой слободы за 1858 год
Населённый пункт: Пронская подгородная Новострелецкая слобода
сословие: гос.крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Егор Максимов: 58 / 65,5 | государственные крестьяне - глава
02 | Казьма Егоров: 20 / - | государственные крестьяне - сын [1]
03 | Федор Егоров: 16 / 23,5 | государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Казьмин: новорожденный / 3 | государственные крестьяне - внук [1]
05 | Авдотья Никулина: - / 53,5 | государственные крестьяне - жена [1]
06 | Анна Иванова: - / 20,5 | государственные крестьяне - жена [3]
07 | Анна Федорова: - / 2 | государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Аграфена Никулина: - / 25,5 | государственные крестьяне - сноха [1]
09 | Степанида: - / 6 | государственные крестьяне - внучка [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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